Arrestati due serbi e uno ricercato dai carabinieri della compagnia di Cagliari per il reato di furto aggravato in concorso.

Cagliari, 2 Apr 2018 – Intorno alle 23 di ieri sera, i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari, hanno arrestato due pregiudicati della Serbia nella flagranza del reato di furto aggravato in concorso: si tratta di Jovanovic Milan, di 30 anni e Stojanovik Marco, di 27 anni, entrambi residenti a Torino.

Intorno alle 22:30, i carabinieri, impegnati in un ordinario servizio di pattuglia, hanno notato strani atteggiamenti di due individui che sì approssimavano in via dei falconi numero 45 a Cagliari. Gli stranieri, infatti, stavano solo aspettando il momento per entrare all’interno dell’abitazione armati di arnesi da scasso e di una smerigliatrice per l’apertura della cassaforte. Le loro azioni erano state anticipate da un terzo complice, probabilmente un connazionale loro, che intanto si era introdotto all’interno dell’appartamento dopo aver infranto la posta sul retro del palazzo. Il presunto complice che agiva all’interno, era già penetrato all’interno dell’appartamento impossessandosi di svariati monili, ma nel momento in cui I carabinieri hanno fermato i suoi complici, questi è fuggito precipitosamente facendo perdere le proprie tracce. Quindi i carabinieri, una volta entrati all’interno dell’appartamento, hanno notato la mancanza di alcuni monili. Poi hanno proseguito nell’indagine per l’individuazione del terzo complice.

I due arrestati sono stati portati in caserma e dopo le formalità di legge, sono stati trattenuti nelle camere di camere di sicurezza del comando provinciale cc del capoluogo in attesa del rito direttissimo che si terrà probabilmente nella giornata di domani.