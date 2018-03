Circolo privato visitato dai ladri, indagano i carabinieri della Stazione di Oliena.

Oliena (Nu), 31 Mar 2018 – Questa mattina i carabinieri della Stazione di Oliena, su segnalazione di un cittadino, nella periferia del paese, in una zona prossima alla campagna, hanno recuperato un veicolo, risultato rubato qualche giorno fa. All’interno del mezzo sono stati recuperati alcuni attrezzi e arnesi da scasso che sono ora al vaglio degli inquirenti e all’attenzione degli specialisti del Reparto Investigazioni Scientifiche dell’Arma. L’autovettura è stata restituita al proprietario, un pensionato del luogo che si era accorto della mancanza della propria auto, nella prima mattina.

È verosimile ritenere che l’auto sia stata utilizzata per effettuare un furto verificatosi nelle prime ore del 30 marzo presso un circolo di Oliena, dove i ladri dopo aver infranto la porta d’ingresso, hanno asportato dall’interno una macchinetta cambiamonete contenente alcune centinaia di euro per poi fuggire a bordo del veicolo, verosimilmente quello recuperato questa mattina. I militari, accorsi immediatamente sul luogo del furto, hanno effettuato un sopralluogo per verificare la presenza di tracce utili all’identificazione degli autori.

Immediate le ricerche dei malfattori, estese anche ai paesi confinanti, da parte delle pattuglie dei Carabinieri in servizio.