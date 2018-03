Maltempo Sardegna – Dalla mezzanotte di oggi, venerdì 30 marzo, nuova Allerta Meteo Gialla

Cagliari, 30 Mar 2018 – Dopo qualche giorno di tregua, il maltempo torna nel fine settimana e per questo la Protezione Civile ha diramato un Avviso di Allerta Meteo per rischio idrogeologico e idraulico, con criticità ordinaria (Allerta Gialla) dalla mezzanotte di oggi, venerdì 30 e per le successive ventiquattro ore.

Sarà interessato, oltre al Campidano, tutto il settore centro-occidentale dell’Isola.

A partire dalla stessa ora, ma fino alle 15 del 1 aprile, sarà in vigore anche un Avviso di Condizioni Meteorologiche Avverse per vento e mareggiate.

