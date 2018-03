Giovane di 27 anni di Cagliari arrestato dagli agenti di una Volante per furto aggravato.

Cagliari, 30 Mar 2019 – Gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno arrestato Francesco Mergani, di 27 anni di Cagliari, resosi responsabile di furto aggravato.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 03.40 di questa notte quando i poliziotti transitavano in Viale La Playa, hanno notato un uomo fermo accanto ad un’autovettura. Alla vista della Volante l’individuo si è dato alla fuga ma grazie all’immediata reattività degli operatori, è stato raggiunto e bloccato dopo un breve inseguimento. Gli agenti, dopo averlo messo in sicurezza, lo hanno identificato.

Il Giovane, secondo la ricostruzione fatta dal personale della Polizia cagliaritano, dopo aver danneggiato con una pietra una Lancia Delta ed una Saab, infrangendone il vetro laterale, ha rubato dal loro interno oggetti e abbigliamento che subito ha indossato prima di darsi alla fuga.

I proprietari delle due auto, giunti sul posto, hanno riconosciuto come propri i capi ancora indossati dal Mergani, in particolare un giubbotto ed un cappellino, un anello ed un bracciale argentati ed un paio di occhiali da sole.

A questo punto l’uomo è stato dichiarato in arresto e ultimate le formalità di legge in Questura e Mergani su disposizione del PM di turno, è stato trattenuto presso gli Uffici della Squadra Volanti in attesa del processo per direttissima, previsto per oggi.