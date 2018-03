Gdf Cagliari: denunciate due persone che hanno dichiarato il falso per ottenere assistenza giudiziaria gratuita.

Cagliari, 30 Mar 2018 – Le Fiamme Gialle del Gruppo di Cagliari hanno individuato due persone che hanno dichiarato il falso per usufruire di assistenza giudiziaria gratuita nell’ambito di processi nei quali erano coinvolti.

Nella circostanza, l’azione dei finanzieri è stata orientata sul controllo delle provvidenze pubbliche di “sostegno”: in questo senso, infatti, è stata quindi verificata la corrispondenza tra quanto dichiarato con autocertificazione riguardo la consistenza reddituale e quanto censito dalle banche dati in uso al corpo. E l’esito di tale verifiche ha fatto emergere che i richiedenti le agevolazioni avevano falsamente attestato una situazione reddituale inferiore al reale, potendo così beneficiare degli aiuti pubblici.

Nello specifico, a Cagliari i militari della Guardia di Finanza hanno constatato che le autocertificazioni presentate per l’ottenimento di assistenza giudiziaria gratuita non erano corrispondenti alla reale posizione reddituale e patrimoniale dei richiedenti.

Per i due soggetti che hanno presentato le false dichiarazioni è scattata una segnalazione all’Autorità Giudiziaria per falso in atto pubblico.

Il gratuito patrocinio è un istituto riconosciuto dall’art.24 della costituzione italiana a tutti i cittadini non abbienti, al fine di rendere effettivo il diritto di difesa.

Infatti, laddove un cittadino italiano sia leso nei suoi diritti, e non possa permettersi di sostenere le spese giudiziarie, lo stato assicura la professionalità di avvocati abilitati al gratuito patrocinio e provvede al pagamento delle relative spese.

È ammesso al patrocinio a spese dello stato solo colui che sia titolare di un reddito imponibile non superiore ad 11.528,41 euro; in ambito penale, il limite di reddito è elevato di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi.

Tuttavia, il reddito da tenere presente ai fini in questione è quello complessivamente risultante dalla somma dei redditi di tutti i cittadini conviventi, che siano coniugi o familiari.