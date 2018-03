Settantenne incensurato di San Vito arrestato dai carabinieri per duplice tentato omicidio.

San Vito (Ca), 29 Mar 2018 – Nel corso della tarda serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di San Vito ed i colleghi della Stazione cc del paese, hanno arrestato per tentato omicidio plurimo, Giovanni Concas, di 71 anni, residente a San Vito, pensionato, senza precedenti.

L’uomo, pare esasperato per l’abbaiare del cane del suo vicino, ha iniziato a litigare con questi e all’improvviso l’uomo, uscito sulla Via Azuni del centro storico di San Vito avrebbe imbracciato il fucile da caccia Cal. 12, regolarmente denunciato ed ha poi sparato in direzione del suo vicino, Luigi Cuccu, di 53 anni, sempre del posto, che è stato colpito alla gamba e ad una mano.

L’uomo in preda all’agitazione ha poi tentato di sparare anche ad un altro vicino, arrivato dopo aver sentito le urla, che è riuscito fortunatamente a trovare riparo dietro un muro. Il proiettile l’ha mancato e si è infilato nella carrozzeria di un’auto posteggiata poco distante. Il pensionato poi ha cercato di colpire la vittima che si trovava a terra dolorante, con il calcio del fucile ma è stato bloccato dalla seconda vittima fino e trattenuto fino all’arrivo dei Carabinieri.

Il Concas, dopo gli accertamenti come disposto magistrato, è stato trasferito al carcere di Uta per duplice tentato omicidio. Il Cuccu dopo i primi controlli fatta dai sanitari dell’ospedale di Muravera è stato trasferito all’ospedale Marino di Cagliari in prognosi riservata dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico ed è stato ricoverato (in pericolo di vita) a seguito di ferita da arma da fuoco con frattura scomposta del femore sinistro e mano sinistra.