Sartiglia: indagati cinque cavalieri per sostituzione di persona.

Oristano, 29 Mar 2018 – Ad Oristano si continua a parlare di Sartiglia. Quella del 2018 è stata particolarmente controversa.

Sono indagati per sostituzione di persona durante i controlli antidoping di domenica 11 febbraio 5 cavalieri: si tratta di Gianluca Russo, Roberto Pau, Giuseppe Frau, Daniele Ferrari e Paolo Rosas.

I dettagli dell’indagine sono stati resi noti stamane nella Questura di Oristano, in una conferenza stampa dal Dottor Aliquò, Questore, dal procuratore della Repubblica Ezio Domenico Basso e dal Dottor Cabitzosu, dirigente della Squadra Mobile.

Il dottor Aliquò ha più volte sottolineato come la Sartiglia è un veicolo di memoria e tradizioni e, proprio in quanto tale, non deve essere inquinato da episodi dubbi.