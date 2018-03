Indagine “Quartiere Sicuro”: cinque arresti dei carabinieri de Reparto Territoriale di Olbia per tentato omicidio e rissa.

Olbia, 29 Mar 2019 – Dalle prime ore di questa mattina i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia, insieme ai colleghi dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Sardegna e al 10° Nucleo Elicotteri di Olbia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip presso il Tribunale di Tempio Pausania, su richiesta della stessa Procura della Repubblica, che ha concordato con le risultanze investigative degli investigatori della Stazione cc di Olbia Centro, hanno arrestato cinque indagati, a vario titolo, per tentato omicidio, rissa e porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

L’indagine si è sviluppata a seguito della rissa avvenuta nei pressi di un bar di Olbia nel pomeriggio del 27 febbraio scorso quando, all’arrivo delle pattuglie, le persone coinvolte nella rissa erano in parte fuggite, mentre chi era rimasto era stato trasportato presso l’Ospedale di Olbia a causa delle gravi ferite riportate.

I dettagli dell’operazione saranno illustrati nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 10.00 odierne presso il Reparto Territoriale Carabinieri di Olbia.