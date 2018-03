Confesercenti Regione Sardegna – Accordo produttività per le aziende sarde: accesso detassazione dei premi per le aziende sarde del commercio, turismo e servizi

Cagliari, 29 Mar 2018 – Martedì 27 marzo si è raggiunto un importante accordo sulla produttività nelle aziende sarde dei settori del commercio, turismo e servizi, stipulato tra la Confesercenti regionale e le OO. SS. LL regionali Filcams/Cgil, Fiascat/Cisl e Uiltucs/Uil.

L’accordo consentirà a tutte le aziende del settore commercio e turismo aderenti a Confesercenti di accedere alla detassazione dei premi di produttività.

“Con le parti sociali è stato adottato un modello di accordo che cerca di individuare indici e obiettivi di produttività cercando di renderne la misurazione più oggettiva possibile. L’intesa ha recepito le disposizioni della legge di stabilità 2016 e successive modificazioni che ha reintrodotto la misura agevolativa in favore dei lavoratori che abbiano percepito nell’anno precedente un reddito da lavoro dipendente fino a 50 mila euro – hanno dichiarato Gian Battista Piana, direttore Confesercenti Sardegna, e Cristiano Ardau, segretario UilTucs – La norma prevede una imposta sostitutiva dell’Irpef con aliquota pari al 10% applicabile alle somme e ai benefit corrisposti per incrementi di produttività, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi”. Com