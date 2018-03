Arrestato dagli agenti della Squadra Volanti di Cagliari un 52enne per furto aggravato.

Cagliari, 29 Mar 2018 – Gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno arrestato un 52enne di Assemini, per furto aggravato.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 14.00 di ieri, quando è giunta una chiamata al 113 che chiedeva l’intervento di una Volante, in quanto era stata trafugata della merce all’interno di un supermercato in Viale Elmas.

L’equipaggio della Volante una volta sul posto ha identificato l’autore del furto, Pier Giorgio Mereu, 52enne asseminese, pluripregiudicato, il quale si era impossessato di 5 confezioni di gamberi argentini per un valore di 99,90€. L’uomo era stato notato poco prima da un dipendente mentre usciva da una porta di sicurezza, per dirigersi verso la sua autovettura, con una busta piena di confezioni surgelate.

Quindi il ladro è stato bloccato e portato negli uffici della Questura cagliaritana dove, dopo le formalità di rito è stato denunciato, dichiarato in arresto dopo la formale denuncia dei responsabili del Market ed in seguito è stato accompagnato presso la propria abitazione dove rimarrà in regime di arresti domiciliari nell’attesa della direttissima prevista per oggi.