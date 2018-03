Allaccio abusivo alla rete idrica: donna denunciata dai carabinieri della compagnia di Jerzu per furto

Jerzu (SS), 29 Mar 2018 – Prosegue senza sosta la lotta ai furti d’acqua ai danni della rete idrica gestita da Abbanoa spa, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Jerzu, coordinati dal Capitano Giuseppe Merola, che ogni giorno sono impiegati in un capillare controllo del territorio teso a garantire il rispetto della legge e al contrasto dei reati comuni. Questa volta a finire tra le persone indagate è una signora, accusata di aver sottratto fraudolentemente acqua dalla rete pubblica, evitando ogni corrispettivo in denaro al suo gestore.

Nella mattinata di ieri, durante un servizio specifico di controllo dei contatori dell’acqua, predisposto dal Comando Compagnia di Jerzu, svolto unitamente a personale della società Abbanoa s.p.a., hanno poi denunciato alla Procura della Repubblica di Lanusei un ogliastrino per il reato furto aggravato continuato. Nel corso dell’ispezione al cassonetto metallico, contenente le tubature pubbliche che si collegano a quelle del privato, i militari dell’Arma hanno rinvenuto un tubo in gomma, collocato al posto del rilevatore d’acqua, che permetteva di approvvigionare direttamente l’abitazione senza registrarne i consumi. L’allaccio, palesemente abusivo alla rete idrica, è stato rimosso e posto sotto sequestro in attesa del giudizio direttissimo. Dai controlli è anche emerso che la proprietaria dell’abitazione non aveva stipulato alcun contratto con la società gestore dell’impianto idrico.

Al momento non è dato quantificare il volume idrico sottratto impropriamente ad Abbanoa, le dovute verifiche sono in corso da parte degli operai che hanno posto i sigilli alla conduttura.