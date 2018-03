Aeroporto di Cagliari: previsioni di traffico per il periodo pasquale 2018

Cagliari, 29 Mar 2018 – La società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari (Sogaer), con un comunicato rendo note le previsioni di traffico nel principale scalo della Sardegna per il periodo 29 marzo – 02 aprile 2018:

Previsioni pasqua 2018: Movimenti: 364; Posti offerti: 63.048; Passeggeri: 52.000 / 55.000.

I dati sono la somma di arrivi e partenze.

Alberto Scanu, amministratore delegato Sogaer, società di gestione dell'Aeroporto di Cagliari, dichiara: "Secondo le stime, nel periodo pasquale di quest'anno i numeri rimarranno presoché invariati rispetto allo stesso periodo del 2017. Un dato che conferma il trend positivo dello scalo cagliaritano. Infatti dal 1° gennaio al 15 marzo 2018, i passeggeri in arrivo e partenza al 'Mario Mameli' sono stati 551.097 (+9,49% rispetto al 2017), di cui 478.059 (+4,52%) sui collegamenti nazionali e 73.038 (+58,86%) su quelli internazionali. Il confronto con lo stesso periodo dell'anno scorso evidenzia anche una crescita dei movimenti: 3.986 (+6,24%). L'aumento registrato nei primi mesi dell'anno, in particolare per quanto riguarda i dati sui voli internazionali è, dunque, di buon auspicio per il raggiungimento e superamento del traguardo dei 4 milioni di passeggeri registrato nel 2017".