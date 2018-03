A Bosa cavallo imbizzarrito crea il panico nelle vie del centro.

Bosa (Nu), 29 Mar 2018 – Paura e preoccupazione per le vie del centro per un cavallo imbizzarrito. Il fatto è avvenuto ieri sera, 28 marzo.

I Militari della Stazione cc di Bosa ed i colleghi del Nucleo Operativo della compagnia di Macomer, agli ordini del Cap. Giuseppe Pischedda, impegnati sul territorio in servizio di perlustrazione, sono intervenuti in una centralissima via dell’abitato bosano perché era stata segnalata la presenza di un cavallo imbizzarrito, che stava creando concreto pericolo alle persone, alle cose e all’equino stesso.

L’animale, scappato dalla stalla distante dall’abitato diversi km, ha poi dato inizio alla sua fuga sulle strade del centro, fino a giungere in prossimità della località balneare, ove ha fermato la sua corsa davanti alle autovetture di servizio disposte in maniera tale da bloccare la strada.

Quindi i carabinieri sono riusciti così a contenere e tranquillizzare e l’animale, sino all’arrivo del legittimo proprietario, evitando conseguenze più gravi.