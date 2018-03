Sport e movimento, domani convegno a Cagliari organizzato da regione e Uisp

Cagliari, 28 Mar 2018 – “Diritto umano al movimento. Dalle strategie sull’attività fisica dell’Organizzazione Mondiale della Sanità al Piano d’azione. L’esperienza dei Gruppi di Cammino in Sardegna come esempio di buona pratica di interazione tra istituzioni e società civile”: è il tema della tavola rotonda in programma domani – giovedì 29 marzo – a Cagliari, a partire dalle 11, nella sala Anfiteatro di via Roma, 253.

Parteciperanno l’assessore della Sanità, Luigi Arru, Maria Pina Casula, presidentessa del Comitato Uisp della Sardegna, il presidente dell’ISCA (International Sport Culture Association) Mogens Kirkeby, Iginio Pintor del Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione della Ats/ ASSL di Sanluri “Gruppi di cammino”, Leonardo Muzzo della Ats/ASSL di Sanluri, Franca Cherchi, presidentessa regionale dell’Auser, Giambattista Ledda, delegato dell’Anci Sardegna e Carlo Balestri, responsabile delle politiche internazionali Uisp.

Modera i lavori Raffaella Chiodo Karpinsky, di Uisp ActiveVoice. Red