Operazione antidroga dei carabinieri della compagnia di Quartu S.E.: arrestato un 53enne per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Quartu Sant’Elena (Ca), 28 Mar 2018 – Nella tarda serata di ieri, i Carabinieri del Norm della Compagnia di Quartu Sant’Elena, coordinati dal nuovo comandante, il sottotenente Giovanni Russo, hanno arrestato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Antonio Sanna, 53 anni, della città, con precedenti di polizia.

I militari dell’Aliquota Radiomobile, a conclusione di un mirato servizio antidroga, hanno rinvenuto in una stanza appositamente allestita di una abitazione di Quartu usata dall’arrestato 101 piante di canapa Indiana, alte 1 metro circa ciascuna, 4,200 kg di marijuana contenuta in un bustone di plastica e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente.

Quindi Sanna è stato dichiarato in arrestato e una volta ultimate le formalità di legge, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia di Quartu, in attesa dell’udienza di convalida fissata per oggi.