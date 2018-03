Due giovani con il loro quad finiscono in un torrente, soccorsi dai carabinieri della Stazione di Baunei

Baunei (Nu), 28 Mar 2018 – Nelle prime di questo pomeriggio, in località “Serra Clesules” i carabinieri della Stazione del paese, hanno prestato soccorso a due giovani che nell’affrontare un impervio sentiero di penetrazione agraria, a causa del fondo roccioso si sono ribaltati con il quad, finendo la loro corsa sul letto di un torrente.

Subito dopo l’incidente sul posto sono intervenuti volontari del soccorso alpino e speleologico, i Vigli del Fuoco del distaccamento di Tortolì e personale sanitario del 118 di Urzulei.

La passeggera ferita è stata trasportata mediante l’intervento dell’elisoccorso all’ ospedale San Francesco di nuoro per accertamenti. Non è in pericolo di vita.