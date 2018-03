Siccità, Assessore Caria: accogliamo con favore proposta di destinare 30euro a capo per i bovini rilanciata oggi sulla stampa dal movimento agricolo sardo

Cagliari, 27 Mar 2018 – “Accogliamo con particolare favore la richiesta rilanciata oggi sulla stampa dal Movimento agricolo sardo di destinare, come aiuto per la siccità del 2017, 30euro a Unità bovino adulto (UBA), cioè per ogni capo bovino adulto. La cifra richiesta dagli allevatori corrisponde sostanzialmente a quella che avevamo proposto diverse settimane fa come base di partenza per un buon confronto e alla luce delle somme disponibili e già stanziate nella legge di programmazione finanziaria 2018 dal Consiglio regionale. L’Aula di via Roma aveva infatti assegnato 20milioni di euro per la zootecnia, escluso l’ovicaprino a cui erano già stati destinati 45milioni di euro la scorsa estate, e per il resto dei comparti agricoli isolani”. Lo sostiene in una nota l’assessore dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria, nel commentare quanto riportato oggi sulla stampa regionale. “Proprio per domani – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo Pigliaru – è convocato il tavolo verde, dove associazioni di categoria e portatori di interesse, sono invitati al confronto per definire modalità e tempistica nella gestione delle risorse. È importante infatti che si decida subito come far arrivare il prima possibile gli aiuti agli imprenditori agricoli che, nei mesi scorsi, hanno dovuto sostenere spese maggiori a causa della riduzione delle foraggere. Non abbiamo alcun pregiudizio – ha concluso Caria – sulle modalità di spendita dello stanziamento: possiamo ragionare su interventi di aiuto una tantum, su investimenti strutturali o su un mix di entrambe le azioni”. Com

