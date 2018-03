Giunta Sardegna – Le altre delibere di oggi

Cagliari, 27 Mar 2018 – La Giunta regionale, presieduta dal presidente Francesco Pigliaru, si è riunita questo pomeriggio nella sala Lussu di Villa Devoto. L’esecutivo ha approvato il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018-2020. Via libera anche alla nomina di Ornella Cauli quale responsabile per l’Amministrazione regionale del Portale PERLA P.A. In materia di risorse idriche, la Giunta ha inoltre approvato la rimodulazione dei volumi autorizzati alle utenze irrigue per i Consorzi di Bonifica per l’annualità 2017 finalizzata all’aggiornamento del piano per il recupero dei costi di fornitura di acqua grezza del Sistema Idrico Multisettoriale Regionale.

Sanità. Approvata definitivamente l’assegnazione agli ambiti PLUS dell’80% (prima quota) delle risorse destinate alla gestione associata dei servizi e al funzionamento degli uffici di piano per l’anno 2018, nell’ambito dei Piani locali unitari dei servizi alla persona, come proposto dall’assessore Luigi Arru.

Bilancio. Su proposta dell’assessore Raffaele Paci, la Giunta ha approvato un disegno di legge per la concessione dell’esenzione Irap (Imposta regionale sulle attività produttive) alle Onlus nel limite degli aiuti de minimis regolamentati dalle normative europee. Regioni e Province autonome hanno infatti la possibilità di disporre nei confronti degli enti del terzo settore l’esenzione dall’imposta ma nel rispetto dell’orientamento normativo nazionale ed europeo.

Lavoro. Su proposta del presidente Francesco Pigliaru, di concerto con gli assessori della Programmazione e del Lavoro, la Giunta ha dato approvazione definitiva alla misura “Politiche Attive del Lavoro” del Piano LavoRas, che tornava sul tavolo dell’Esecutivo a seguito del parere espresso della II Commissione del Consiglio Regionale.

Agricoltura. Su proposta dell’assessore dell’Agricoltura, Pier Luigi Caria, la Giunta ha approvato due integrazioni alla delibera 56/40 del 20 dicembre 2017 dedicata alla realizzazione di impianti per il trattamento di sottoprodotti di origine animale (SOA). La prima modifica inserisce tra i soggetti beneficiari, che possono partecipare al bando di finanziamento promosso dalla Regione, anche le Società partecipate dei Comuni o dell’Unione dei Comuni che gestiscono strutture e/o impianti. Tali siti, opportunamente completati, dovranno quindi consentire il trattamento dei SOA. Il secondo aggiornamento riguarda invece l’intensità di aiuto per le Piccole e medie imprese (PMI), attive nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti, che è incrementata al 70% dell’importo dei costi ammissibili, mentre la sovvenzione massima non potrà eccedere l’importo di 200mila euro. Sempre su proposta dell’assessore Caria, la Giunta ha prorogato la gestione commissariale del nuovo Consorzio di bonifica risultante dalla fusione per incorporazione tra il Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, il Consorzio di bonifica del Cixerri e il Consorzio di bonifica del Basso Sulcis, riconfermando come Commissario straordinario Maria Giuseppina Cireddu. Il Commissario straordinario, che svolgerà l’incarico a titolo gratuito, provvederà, entro 30 giorni dalla nomina, a trasmettere un cronoprogramma delle attività ancora da espletare per la conclusione del procedimento di fusione e fisserà, entro il prossimo 31 luglio, le elezioni per il rinnovo degli organi consortili. Com