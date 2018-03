Denunciato dai Carabinieri della compagnia di Mogoro per furto in abitazione e ricettazione

Mogoro (Or), 27 Mar 2018 – Nel corso del mese di marzo i carabinieri delle Stazioni di Gonnosnò (OR) ed Ales (OR), in esecuzione di un’attività delegata dall’Autorità Giudiziaria di Oristano, hanno deferito in stato di libertà, per “furto in abitazione” e “ricettazione”, E.M., di 51 anni, disoccupato, originario della provincia di Oristano.

Nel corso della perquisizione domiciliare operata dai militari, l’uomo è stato individuato quale autore di un furto in abitazione consumato nei mesi precedenti ai danni di una donna anziana originaria anch’essa dell’hinterland oristanese.

Quindi i militari dell’Arma hanno proceduto al sequestro di varia attrezzatura agricola che, dietro autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, sarà restituita alla legittima proprietaria.