Artigianato, giunta approva misure per l’accesso al credito delle piccole imprese. Assessore Argiolas: intervento subito operativo

Cagliari, 27 Mar 2018 – Misure di sostegno per le imprese artigiane sul versante dei contributi in conto capitale per le operazioni con leasing e la riduzione dei costi di garanzia: le ha approvate oggi la Giunta regionale, che ha dato il via libera a una delibera proposta dall’assessora del Turismo, Artigianato e Commercio Barbara Argiolas. “Erano – dice – interventi molto attesi dalle imprese artigiane, che la Regione vuole mettere nelle condizioni di investire per crescere e consolidarsi sui mercati. I mutamenti del contesto socio economico della Sardegna di questi ultimi anni hanno reso ancora più difficoltoso l’accesso al credito per le piccole e piccolissime imprese, che costituiscono la grande maggioranza del tessuto produttivo isolano”.

Entrando nel dettaglio, la delibera approvata dall'Esecutivo modifica le modalità operative per la concessione di contributi in conto interessi e in conto capitale prevista dall'articolo 37 della legge 949 del 1952 e per la concessione di contributi in conto canoni su operazioni di locazione finanziaria previsti dall'articolo 23 della legge 240 del 1981. Infatti, il comma 7 dell'articolo 6 della legge di Stabilità regionale del 2018 ha previsto la concessione del contributo in conto capitale in misura equivalente anche sulle operazioni di leasing, lasciando alla Giunta la definizione dei limiti e delle modalità di concessione.