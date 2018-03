Servizio di controllo dei carabinieri della compagnia di Macomer nel suo nel territorio di competenza

Macomer (Nu), 26 Mar 2018 – Vasta operazione di perlustrazione e controllo del territorio condotta nella giornata di oggi dai militari del Comando stazione Carabinieri di Silanus, Birori e Sindia, unitamente al personale del Nucleo Op. e Radiomobile della compagnia di Macomer, agli ordini del comandante, Cap. Giuseppe Pischedda, su disposizione del Comando Provinciale di Nuoro, finalizzata principalmente al contrasto dei reati di tipo predatorio ed al controllo della circolazione stradale.

Individuate le aree di maggior interesse operativo, è stata poi eseguita la vigilanza dinamica presso gli obiettivi sensibili di Macomer quali Uffici Postali e Banco di Sardegna, nonché controlli volanti che consentivano ai militari di controllare soggetti di interesse operativo o, comunque, sospetti.

Nelle prime ore del mattino, è stato inoltre eseguito un posto di controllo lungo la SS 129 località “Santa Sabina” durante il quale sono state controllate circa 72 persone e 51 mezzi.

Nello stesso servizio un ragazzo è stato trovato in possesso di alcuni grammi di marijuana e per questo segnalato alla competente autorità amministrativa per l’uso di sostanze stupefacenti nonché il ritiro della patente di guida.

Il servizio è stato impostato con la finalità precipua di consentire da una parte la sicurezza nella circolazione stradale dall’altra di consentire il presidio sulle aree maggiormente a rischio soprattutto nell’ambito dei reati predatori e, volendo fornire una cornice di sicurezza dedicata in quella che si può a tutti gli effetti definire una sorta di periferia della macro area che insiste su Macomer. E in considerazione del protrarsi dei controlli, numerosi cittadini hanno manifestato espressione di soddisfazione per l’imponente dispiegamento di forze a significare che esso ha raggiunto un obiettivo istituzionale molto importante che è quello di garantire la cosiddetta sicurezza percepita.