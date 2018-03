Ruby ter, nuovo rinvio a giudizio per Berlusconi

Milano, 26 Mar 2018 – Il Giudice delle Udienze Preliminari (Gup) Maria Vicidomini, su richiesta del procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e del Pubblico Ministgero Luca Gaglio, ha deciso un nuovo rinvio a giudizio per Silvio Berlusconi insieme a 4 olgettine in uno dei filoni del processo Ruby Ter.

Al centro del procedimento che inizierà il prossimo 9 maggio, gli ultimi versamenti per 400mila euro dell’ex premier alle quattro ragazze, Giovanna Rigato, Aris Espinosa, Elisa Toti e Miriam Loddo e i relativi reati di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza. Il leader di Forza Italia è già processo a Milano con altri 23 imputati nel filone principale.

La decisione del Gup di Milano di rinviare a giudizio Silvio Berlusconi e quattro ‘olgettine’ in un filone del procedimento Ruby ter ” è assolutamente tecnica, non ci sorprende, perché il giudice doveva solo decidere sulla non superfluità del dibattimento e non sul merito e il dibattimento sarà la sede opportuna per dimostrare l’estraneità alle accuse” dell’ex premier. Lo ha spiegato ai cronisti il legale del leader di FI, l’avvocato Federico Cecconi. A chi gli chiedeva se avesse già sentito al telefono l’ex Cavaliere, il difensore ha risposto “no, non ancora” spiegando che in questi giorni ” in altre faccende affaccendato”, con riferimento alle questioni politiche dello scenario post elettorale.