Metropolitana, Assessore Careddu: incartamento a disposizione della procura

Cagliari, 26 Mar 2018 – “Ho chiesto agli uffici della Regione di ricostruire nel dettaglio il processo amministrativo sin qui compiuto per la realizzazione della metropolitana dell’area vasta di Cagliari. Tutto l’incartamento sarà quindi a disposizione della Procura della Repubblica, unica autorità preposta che, se lo riterrà opportuno, potrà verificare la fondatezza delle accuse del sindaco di Cagliari”. Lo ha dichiarato l’assessore dei Trasporti Carlo Careddu. “Ho ereditato questo progetto dalle amministrazioni precedenti, compresa la condivisone del tracciato, che – aggiunge Careddu – attiene alla pianificazione territoriale ed è dunque in capo ai Comuni.

Ricordo in proposito che nel mese di aprile del 2017 tutti i sindaci interessati hanno condiviso il percorso della metro siglando un verbale e, come ho già detto nella riunione con i Comuni del gennaio scorso, l’Arst, soggetto convenzionato per la progettazione, valuterà ogni proposta di modifica utile a migliorare il progetto. L’opera – conclude l’assessore –- dovrà essere appaltata entro e non oltre il 31 dicembre 2019, pena la perdita dei finanziamenti”. Com