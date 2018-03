Giovane dominicano di 30 anni feriti questa mattina alle sei con alcune coltellate, indagano gli agenti delle Volanti.

Cagliari, 26 Mar 26 Mar 2018 – Un giovane di 30 anni, dominicano, è stato ferito questa notte a Cagliari con alcune coltellate partite durante una lite per futili motivi.

L’extracomunitario dopo l’aggressione avvenuta verso le 6 in viale Trieste a Cagliari, è stato portato in ospedale: il fendente non ha causato ferite gravi e, quindi, l’uomo se la caverà con sei giorni di cure.

È stata una ragazza a dare l’allarme dopo aver assistito alla discussione degenerata in violenza tra il dominicano, suo compagno, e un altro giovane.

Tutta colpa di qualche bicchiere di troppo, come avrebbero riferito ai poliziotti alcuni testimoni. E poi sarebbe spuntato un coltello e con questo il trentenne è stato raggiunto da alcuni fendenti.

Sul posto subito dopo l’allarme sono giunti gli agenti della Squadra Volanti della Questura cagliaritana che una volta sul posto hanno subito avviato la ricerca dell’aggressore ma senza, per il momento, alcun risultato.