Dipendenti amministrazione regionale, siglato accordo su progressioni, Assessore Spanu: dopo 8 anni di blocco passo avanti significativo

Cagliari, 26 Mar 2018 – La Regione ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali l’ipotesi di contratto integrativo che disciplina le progressioni professionali per il triennio 2018-2020 dei dipendenti dell’Amministrazione.

Hanno aderito all’accordo, che ora passa alla verifica dell’Ufficio del Controllo interno di Gestione, Cgil, Uil, Sadirs, Saf e Siad.

L’assessore al Personale Filippo Spanu sottolinea che “si tratta di un importante passo avanti in linea con quanto previsto nell’intesa sottoscritta con i sindacati nel settembre del 2016. Dopo otto anni di blocco l’accordo consente di riconoscere le progressioni ai dipendenti dell’Amministrazione regionale secondo criteri di merito. È stata una trattativa che ha prodotto risultati soddisfacenti per tutti. Ora in tempi rapidi vogliamo garantire un riconoscimento analogo ai dipendenti degli Enti e delle Agenzie. Mi auguro che l’intesa possa trovare, presto, l’appoggio delle sigle sindacali che in questa prima fase hanno deciso di non sottoscrivere il documento”. Red-com