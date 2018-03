Controlli nel capoluogo regionale dei carabinieri della compagnia cc e del Nas assieme a ispettori del lavoro e Gdf

Cagliari, 26 Mar 2018 – Lo scorso fine settimana i carabinieri della compagnia di Cagliari congiuntamente a personale locali Nuclei cc Antisofisticazioni e Sanità, ispettorato del lavoro e Guardia Finanza di del capoluogo, hanno svolto un servizio coordinato procedendo al controllo di svariate attività commerciali site nel centro città, in particolare nel quartiere “Marina”, per contrastare lavoro nero, la vendita illegale di alcolici e la loro somministrazione a minori degli anni 18 e 16, nonché controlli volti al controllo igienico sanitario di alcuni locali di ristorazione, contestando in svariati casi la “mancata consegna del contratto di assunzione ad un lavoratore dipendente”, la “mancanza di apparecchio per la rilevazione del tasso alcolemico di tipo percussore chimico o elettronico”, la “mancata esposizione tabella riportante la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcool nel sangue” e “vendita di alcolici a minori di anni 18 e minori di 16 anni” nonché il “mancato rispetto delle procedure di autocontrollo nel settore alimentare”, elevando sanzioni amministrative pari a totali euro 6.000€ circa.

Inoltre sono stati effettuati svariati posti di controllo preventivi della circolazione stradale del centro città e nelle principali arterie stradali periferiche, finalizzate al contrasto della guida in stato di ebrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, avvalendosi anche dell’ausilio delle rispettive unità cinofile Cc e Gdf.