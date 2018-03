L’ex presidente catalano Carles Puigdemont arrestato in Germania, aveva appena passato il confine

Germania, 25 Mar 2018 – L’ex presidente catalano Carles Puigdemont “è stato arrestato oggi alle 11:19 dalla polizia stradale dello Schleswig-Holstein”, in Germania. Lo ha detto un portavoce della polizia tedesca alla France presse.

L’arresto è stato eseguito dopo che Puigdemont aveva attraversato il confine con la Danimarca e si stava dirigendo ad Amburgo, per poi rientrare in Belgio, dove è in esilio dallo scorso ottobre. C

ontro il leader indipendentista catalano è stato spiccato un mandato di arresto europeo, su richiesta spagnola, nell’ambito dell’inchiesta per “ribellione, sedizione e appropriazione indebita”.

La polizia tedesca ha trattato il leader separatista “in modo corretto in ogni momento” ha dichiarato alla Dpa il portavoce dell’ex presidente della Generalitat. “In questo momento si trova in un commissariato di polizia ed è già stato attivato il collegio di difesa”, ha aggiunto Joan Maria Pique.

La polizia della cittadina settentrionale di Kiel ha reso noto che Puigdemont è stato fermato da una pattuglia mentre si trovava a bordo di un’automobile in viaggio verso sud sull’autostrada A7.