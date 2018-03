Sassari – Operazione denominata Raipol 15th Rail Action Day 24 Blue: denunciato 70enne per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.

Sassari, 24 Mar 2018 – Nel pomeriggio di ieri, personale della Sottosezione di Polizia Ferroviaria di Sassari, nell’ambito dell’operazione denominata “Raipol 15th Rail Action Day 24 Blue” finalizzata alla prevenzione finalizzato alla repressione dei reati in ambito ferroviario, con particolare riferimento alle aggressioni contro il personale delle imprese ferroviarie ed operazioni di polizia, ha proceduto al controllo di due cittadini italiani, che gravitavano all’interno della stazione anche se privi di titolo di viaggio.

In particolare, l’atteggiamento tenuto da uno dei due uomini, ha fatto insospettire gli agenti che hanno fermato, identificato e sottoposto a perquisizione personale un 70enne sassarese. A seguito della perquisizione, l’uomo è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico di genere proibito e pertanto è stato denunciato in stati di libertà per porto ingiustificato di armi od oggetti atti ad offendere.