Il Consiglio comunale di Cagliari si riunisce il prossimo martedì 27 marzo

Cagliari, 24 Mar 2018 – Il presidente del Consiglio comunale, Guido Portoghese, ha convocato l’Aula di Palazzo Bacaredda, per martedì 27 marzo 2018 alle sei del pomeriggio.

Sette i punti all’ordine del giorno:

– Mozione sull’intitolazione dell’attuale viale Pula ai Miliziani di Sardegna, presentata dal consigliere Sorgia;

– Mozione per lavori di riqualificazione del Canale Palma, presentata dai consiglieri Melis, Bistrussu, Lai Aurelio, Polo, Petrucci, Deidda, Tramaloni, Puddu, Massa, Lecis Cocco Ortu, Mura, Carta, Stara, Ibba, Iannelli, Fabrizio Marcello, Schirru, Floris, Mereu, Angius, Benucci, Lai Loredana;

– Mozione per la predisposizione di un piano di riqualificazione delle zone umide, presentata dai consiglieri Massidda, Mannino, Balletto, Schirru, Mereu, Sorgia, Onnis, Angius, Floris, Lai Loredana, Ibba;

– Mozione sul trasporto pubblico porto canale, modifica percorso linea 8A/8G “Navetta Giorgino”, presentata dai consiglieri Onnis e più;

– Mozione per l’attivazione di un servizio bus navetta, Mercati Civici e zone comunali, presentata dalla consigliera Martinez;

– Ordine del Giorno per sollecitare la Regione Autonoma della Sardegna a presentare le osservazioni previste nella fase di consultazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) per il programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, presentato dai consiglieri Balletto e Schirru;

– Ordine del Giorno per la sottoscrizione della lettera indirizzata al Presidente della Repubblica, per la sicurezza e salute degli operatori sanitari esposti a frequenti atti di violenza durante la loro attività lavorativa, presentato dai consiglieri Mura e Tramaloni.

Alle 17 il sindaco e gli assessori rispondono ai consiglieri. Le interrogazioni:

– consiglieri Schirru e Balletto sulla segnalazione di un caso di scabbia presso la Scuola dell’Infanzia della via Corona a Pirri (sindaco, assessori Marcialis e Secchi);

– consigliere Sorgia su Piazza delle Aquile (assessora Marras);

– consigliere Petrucci sulla reale applicazione della “Mozione sulle misure da adottare in merito alle piscine comunali e in particolare nell’impianto di Terramaini” (assessore Marcialis);

– consigliera Martinez su insegnamento dello studio pratico della musica nella scuola primaria (assessore Marcialis);

– consigliera Martinez sull’installazione/riparazione sedia idraulica piscina comunale Terramaini (assessore Marcialis);

– consigliere Sorgia sul servizio Amico Bus (assessori Marras e Secchi);

– consiglieri Mannino e Massidda relativa agli accertamenti Imu/Ici 2012 (sindaco);

– consigliere Sorgia su “servizio porta a porta” raccolta differenziata (assessora Medda);

– consigliere Sorgia sul servizio spazzamento meccanizzato delle strade quartiere Genneruxi (assessora Medda);

– consigliere Sorgia sulla sicurezza in via Po e zona adiacente (sindaco e assessora Marras);

– consigliere Mereu relativa all’appalto del servizio di igiene urbano, realizzazione ecocentri (assessora Medda);

– consigliere Mereu relativa all’appalto del servizio di igiene urbano, servizio porta a porta (assessora Medda);

– consigliere Sorgia relativa alla situazione dei lavoratori da stabilizzare e dei dipendenti delle cooperative che operano presso l’Amministrazione comunale (assessore Fadda);

– consiglieri Onnis e Angius sulla carenza di parcheggi nel quartiere San Benedetto e gravi disagi per i divieti di sosta (assessora Marras);

– consigliere Sorgia inerente ai lavori campo calcio via Oslo (assessori Frau e Marcialis);

– consiglieri Mannino e Massidda sugli avvisi di richiesta atti per censimento utenza Tari (sindaco);

– consiglieri Mannino e Massidda sul mancato avvio a regime del sistema “Concilium” Aula Consiliare (assessora Medda). Com

Condividi su...