Due pregiudicati di Cagliari arrestati dai carabinieri per furto aggravato in concorso e porto di oggetti ed armi atti ad offendere

Cagliari, 24 Mar 2018 – Alle prime luci dell’alba, intorno alle 04:00, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari, hanno arrestato nella flagranza del reato di furto aggravato in concorso e porto di oggetti ed armi atti ad offendere, i due pregiudicati Emanuele Fadda, di 39 anni, di Cagliari e Cristian Pusceddu di 41 anni, di Carbonia. I due, infatti, si erano introdotti con il volto travisato all’interno del liceo linguistico Francesco De Sanctis sito in via Is Cornalias, all’interno del quale erano entrati tramite lo sfondamento della relativa porta a vetri posta sul retro dell’istituto.

In seguito, i militari intervenuti sul posto si sono resi conto i ladri si trovavano ancora all’interno e quindi sono entrati nell’edificio che presentava scarsissime condizioni di visibilità a causa dell’oscurità dei locali. Ma dopo qualche minuto di ispezione, la pattuglia dell’Arma ha sorpreso i due malviventi mentre tentavano di portare via, dalla sala professori dell’istituto, 5 kg di caffè e poi li hanno sorpresi mentre erano intenti a forzare dei distributori automatici di vivande da dove intendevano portare via delle monete contenute in essi.

Alla vista dei militari, i due malviventi hanno provato a dileguarsi ma sono stati immediatamente immobilizzati ed ammanettati.

Pertanto, i due pregiudicati sono stati bloccati e portati in caserma per le formalità di legge e poi lil hanno trattenuti nelle camere di sicurezza nell’attesa della direttissima.