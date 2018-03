Carabinieri compagnia di Carbonia denunciano due persone per danneggiamenti e furti.

Cagliari, 24 Mar 2018 – A seguito dei danneggiamenti di 12 autovetture avvenuti tra il 20 e il 23 marzo scorsi in via Dalmazia a Carbonia, dove ignoti prima hanno infranto uno dei vetri delle auto e poi aveva portato via poche decine di euro in monete di vario taglio e i documenti di circolazione dei veicoli, i carabinieri della compagnia di Carbonia hanno avviato dei servizi di controllo e di perquisizioni locali nei confronti di alcuni soggetti sospettati di essere i responsabili dei danneggiamenti.

Quindi le perquisizioni hanno consentito di rinvenire, presso il domicili di uno dei sospettati, e sequestrare documenti ed effetti rubati da 3 delle dette auto danneggiate. Ne è conseguita la denuncia per ricettazione, P.M., di 47 anni, disoccupato, con precedenti, della cittadina.

L’attività di controlli ha invece consentito di identificare e denunciare (era trascorsa la flagranza di reato) l’autore (GS, di 41 anni, pensionato con precedenti del posto), nella notte, di un danneggiamento con incendio di una utilitaria (Fiat 500) di una donna, parcheggiata in via Curiel.