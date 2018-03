Tris di ripartenze per Volotea A Cagliari: si torna a volare verso Napoli, Venezia e Verona.

Cagliari, 23 marzo 2018 – Tris di ripartenze a Cagliari per Volotea, la compagnia aerea low cost che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa. Sono infatti in calendario, per la gioia di viaggiatori sardi, le ripartenze alla volta di Napoli, Venezia (entrambi dal 28 marzo) e Verona (dal 30 marzo). Per aprile il vettore conferma le ripartenze per Tolosa (dal 12 aprile) e Nantes (dal 26 aprile) mentre si dovrà attendere maggio per ritornare a volare verso Ancona (26 maggio). Confermato, infine, l’avvio delle due 2 nuove rotte francesi per fine maggio: dal 31 si volerà anche verso Lione e Bordeaux.

Per tutti i passeggeri sardi che ancora non hanno deciso dove trascorrere le prossime vacanze o che vogliono raggiungere più agevolmente la penisola italiana, non c’è che l’imbarazzo della scelta. Ma non solo: allo stesso tempo i nostri voli sostengono il flusso incoming dei turisti desiderosi di trascorrere una vacanza tra le rinomate località turistiche isolane.”

Infine, per i prossimi mesi, Volotea scenderà in pista con più di 2.000 voli pari ad un’offerta di oltre 290.000 biglietti.