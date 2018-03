Ricercato scovato a Cagliari e arrestato dagli agenti di una Volante.

Cagliari, 23 Mar 2018 – Nell’ambito del potenziamento del dispositivo di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, mediante la costante vigilanza di tutte le zone della città, gli Agenti della Squadra Volanti della Questura di Cagliari hanno tratto in arresto Giovanni Fanni, 48enne, pregiudicato.

Intorno alle ore 01.30 di questa mattina, un equipaggio di una Volante, ha effettuato un controllo in un’abitazione, sita in Via Ranieri Sampante, dove vi erano fondati sospetti che si nascondesse un soggetto colpito da ordine di cattura emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Cagliari in data 17 marzo scorso

Fatto accesso nell’abitazione e controllato tutti gli ambienti, gli agenti hanno rintracciato l’uomo, che si era nascosto dietro la porta del soggiorno.

Quindi è stato fermato, identificato e poi è stato condotto presso gli uffici della Questura per le incombenze di rito da dove è stato poi accompagnato e rinchiuso presso il Carcere di Uta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.