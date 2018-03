Primavera con la neve nel nord Sardegna: carabinieri della compagnia di Nuoro impegnati in tutta la zona.

Nuoro, 23 Mar 2018 – I carabinieri della Compagnia di Nuoro in azione su tutto il territorio per fornire assistenza agli automobilisti, soprattutto nella SS 389, Nuoro – Lanusei, in occasione delle precipitazioni nevose primaverili di ieri mattina.

In particolare nei pressi della zona di Pratobello, i militari hanno soccorso alcuni automobilisti in difficoltà nelle primissime ore della mattinata, a causa dell’improvvisa nevicata caduta in quella zona.

Continui i controlli alla circolazione stradale, soprattutto per interdire la circolazione a coloro che, incuranti dell’obbligo imposto dal Codice della Strada (fuori dai centri abitati sulle principali vie di comunicazione) e dalle varie ordinanze comunali (nei centri abitati), si sono posti in viaggio senza i prescritti equipaggiamenti, compromettendo sia la loro sicurezza che quella degli altri utenti della strada.

Il Comando Provinciale dei carabinieri di Nuoro, raccomanda di assicurarsi, ove previsto, di circolare muniti di catene o pneumatici da neve. Il giubbetto retroriflettente dovrà essere sempre tenuto a portata di mano e non nel bagagliaio, moderare la velocità e limitare al massimo le distrazioni. Ovviamente, anche in queste ore non si sono fermati e continueranno i normali servizi istituzionali e di prevenzione dei reati.

Tutte le unità dell’Arma sono state costantemente radiocollegate con la Centrale Operativa che garantisce la presenza di personale specializzato per rispondere a tutte le richieste di aiuto che pervengono dai cittadini attraverso il numero unico di emergenza “112”.