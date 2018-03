Prefettura, conferenza provinciale permanente Cagliari 22 marzo 2018

Cagliari, 23 Mar 2018 – Ieri mattina, presieduta dal Prefetto Tiziana Costantino, si è tenuta presso la Prefettura di Cagliari, la Conferenza Provinciale Permanente al fine di esaminare la problematica dell’incidentalità stradale e quella relativa al “Lavoro Nero” e concordare azioni sinergiche per definire, sempre più efficacemente, le relative attività di prevenzione e contrasto.

All’incontro hanno partecipato il Dirigente e il Vice Dirigente della Sezione Polizia Stradale, il Comandante della Guardia di Finanza, il Comandante del Reparto Operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cagliari, un Dirigente della Questura, il Comandante della Polizia Municipale di Cagliari, il Coordinatore Territoriale Sardegna AnaS, il Direttore Regionale dell’Aci, il Dirigente del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della Assl di Cagliari, il Responsabile della Viabilità della Città Metropolitana, il Sub Commissario della Provincia del Sud Sardegna, il Referente per la promozione salute dell’Ufficio Scolastico Regionale, il Consulente dell’Assessorato Regionale del Lavoro, il Capo dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Cagliari-Oristano, il Dirigente della Direzione Regionale dell’Inps, un rappresentante della Direzione Provinciale dell’Inps, il Direttore Regionale Vicario Inail, il Direttore dello Spresal della Assl di Cagliari e rappresentanti del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Dall’analisi dei dati presentati sull’andamento degli incidenti stradali mortali relativi agli anni 2014, 2015 e 2016, è risultato un trend quasi costante negli anni.

Nell’anno 2017, secondo una prima analisi statistica i cui dati non risultano ancora consolidati, risulta una contrazione del fenomeno suddetto che si stima intorno al 5/10%.

Circa le principali cause di incidente è risultato che le stesse, lungo le strade extraurbane sono riconducibili soprattutto alla velocità non adeguata e alla invasione di corsia. Nei centri urbani si segnala l’incremento dell’investimento del pedone, specie in prossimità delle strisce pedonali.

Nell’occasione, si è deciso di intensificare la collaborazione interistituzionale fra le diverse forze di polizia al fine di rafforzare le relative attività di prevenzione e repressione, nonché di dare ulteriore impulso ad iniziative di sensibilizzazione finalizzate a promuovere condotte di guida più responsabili.

Relativamente all’analisi del c.d. lavoro nero, dopo aver esaminato i dati dell’attività ispettiva effettuata nell’anno 2017, è stata sottolineata, anche in questo settore, l’importanza di realizzare un’azione di coordinamento e collaborazione interistituzionale tra tutti i soggetti a vario titolo impegnati.

Infine è stata evidenziata la necessità di dare attuazione a quanto previsto nel Patto per la sicurezza urbana recentemente sottoscritto che prevede, nella città di Cagliari, il potenziamento dei controlli amministrativi sugli esercizi commerciali anche negli aspetti relativi alla regolarità dei rapporti di lavoro. Com