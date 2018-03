Francia, ucciso assalitore supermercato a Trebes: morti anche tre ostaggi e tre feriti

Trebes (Francia), 23 Mar 2018 – È stato ucciso l’assalitore del supermercato a Trebes.

Le forze di polizia hanno fatto irruzione nel supermercato a Trebes e hanno ucciso l’attentatore. Lo riferiscono fonti della sicurezza. Durante l’assalto delle forze di polizia al supermercato è rimasto ferito da colpi d’arma da fuoco l’agente che era tenuto in ostaggio dall’attentatore. Lo riferiscono fonti della sicurezza. Il poliziotto era stato scambiato con uno dei sequestrati.

La conferma della fine delle operazioni arriva anche tramite un tweet da parte del ministro dell’Interno francese, Gerard Collomb.

Ostaggi a Trebes: due morti. L’assalitore: sono dell’Isis. Voglio vendicare la Siria

Paura a Trebes, nell’Occitania francese dove un uomo ha catturato diverse persone in supermercato per poi liberarle dopo qualche ora: ora si troverebbe all’interno con un poliziotto. Secondo il sindaco e i media locali, due uomini sarebbero stati uccisi: uno è il macellaio del punto vendita. Altri colpi sono stati indirizzati contro due agenti. L’autore del gesto – secondo la Procura antiterrorismo – ha dichiarato di essere un membro dello Stato islamico (Isis), avrebbe gridato “Allah Akbar” e detto di voler vendicare la Siria. La polizia ha isolato la zona e la prefettura invita a non avvicinarsi.

Almeno un ostaggio all’interno del supermercato Super U di Trbes: quanto riferiscono fonti concordanti citata da Bfm-Tv. Il bilancio provvisorio per ora di almeno due morti e tre feriti di cui uno “in condizioni molto gravi”.

L’uomo che ha preso ostaggi a Trebes, nel sud della Francia, ha chiesto la liberazione di Salah Abdeslam, unico sopravvissuto del commando delle stragi di Parigi nel 2015 e attualmente in carcere. Lo riferisce Bfmtv.

L’uomo che ha preso ostaggi a Trebes, nel sud della Francia, è un 30enne di origine marocchina che vive a Carcassone, conosciuto ai servizi segreti. È stato identificato grazie alla targa di immatricolazione della sua auto. Lo riferiscono i media locali. L’auto è stata rintracciata nel parcheggio del supermercato ‘U’ a Trebes. Il ritrovamento della vettura sarebbe un elemento evidente a conferma del collegamento tra due fatti. Il sequestro nel supermercato e una sparatoria avvenuta poco prima nelle vicinanze.

Secondo una fonte informata, poco prima, un poliziotto è stato ferito da spari a Carcassonne, non lontano dal supermercato. I media francesi riferiscono che il poliziotto faceva jogging con tre colleghi, che stavano per rientrare in una base, quando l’uomo armato ha aperto il fuoco dalla sua auto. Lo stesso veicolo sarebbe poi stato inseguito e la persona al volante sarebbe entrata piedi nel punto vendita del Super U di Trebes.