A Sadali brutta avventura a lieto fine per una 30enne che precipita da un dirupo con la sua autovettura.

Cagliari, 23 Mar 2018 – Per cause ancora in corso di accertamento, aveva perso il controllo della sua autovettura lungo la SS 198 al km. 19+200 in direzione Cagliari uscendo dalla sede stradale e ribaltandosi per circa 200 mt nel dirupo sottostante. Una 30enne è così rimasta incastrata tra le lamiere del veicolo per quasi 5 ore senza alcuna possibilità di comunicare a causa dell’assenza di segnale telefonico. Ma una chiamata di un suo parente al 112 della compagnia Carabinieri di Isili, ha messo in moto le procedure di ricerca che ha visto impegnati una decina di militari delle stazioni di Sadali, Nurallao, Villanova Tulo ed i militari del Nucleo radiomobile della compagnia dio Isili coordinati dal comandante Cap. Elias Pasquale Ruiu.

Quindi i carabinieri, dopo assidue ricerche rese difficili dalle poche informazioni possedute e dalla conformità del territorio, hanno individuato la località del sinistro riuscendo a prendere contatti con la conducente e raggiungendola nel ripido precipizio dove l’autovettura aveva terminato la sua corsa incastrandosi miracolosamente nella fitta vegetazione. Con l’arrivo del personale del 118 giunto da Isili e le prime cure del caso, data l’impossibilità di risalire il ripido costone e considerato il preoccupante quadro clinico emerso a causa dei sospetti traumi multipli, una volta immobilizzata sulla tavola spinale la donna è stata trasportata dagli uomini dell’Arma per circa 1 km lungo i binari della ferrovia fino alla S.S. 198. In seguito il medico ha richiesto l’intervento di un elicottero dei Vigili del Fuoco che ha poi trasportato la donna presso l’ospedale Brotzu di Cagliari.