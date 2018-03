Pregiudicato di Assemini deve scontrare 5 anni di reclusione per tentato omicidio, arrestato dai carabinieri

Assemini (Ca), 21 Mar 2018 – Stamattina i Carabinieri della Stazione Assemini della Compagnia CC di Cagliari, hanno arrestato su esecuzione di ordine di carcerazione Giuseppe Pani, di 58 anni, operaio con vari precedenti penali per una condanna ad una pena di quasi 5 anni di reclusione a seguito del tentato omicidio che il pregiudicato aveva commesso il 02 marzo del 2014 occasione in cui, per una lite scaturita da una semplice discussione con il coinquilino, l’aveva accoltellato riducendolo in fin di vita.

L’uomo quindi è stato dichiarato in arresto e ultimata la compilazione degli atti, è stato accompagnato e rinchiuso presso la casa circondariale di Uta.