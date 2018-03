Sparatoria in un liceo del Maryland, ci sarebbero 7 feriti

Maryland (Usa), 20 Mar 2018 – Ci sarebbero sette feriti nella sparatoria alla scuola superiore Great Mills High School nel Maryland. Lo riferisce la Cnn citando testimoni.

“La scuola è in lockdown e l’evento è contenuto”, ha scritto sul proprio sito web l’amministrazione del sistema scolastico della contea. La situazione è “fluida”, ha riferito un portavoce dell’ufficio dello sceriffo locale. La scuola si trova a circa 100 km a sud di Washingto

L’ufficio dello sceriffo della contea di Mary, Maryland, ha confermato che ci sono diversi feriti nella sparatoria alla Great Mills High School e ha chiesto ai genitori degli studenti di non recarsi a scuola, ma di dirigersi in un istituto vicino, a Leonardtown. Lo riferisce la Nbc.

La polizia sta evacuando classe per classe gli studenti della scuola di Great Mills, in Maryland, teatro di una sparatoria. Lo riferisce la Cnn, citando lo studente Jonathan Freese, che ha riferito di trovarsi nella classe di matematica quando la scuola è stata chiusa. Gli agenti si stanno recando nelle aule per scortare fuori dall’istituto gli studenti. “Sono ancora un po’ scosso”, ha confessato Freese.