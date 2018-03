Occupazione e sviluppo. Gli assessori Mura, Spanu e Erriu al congresso Uiltucs: “regione vicina ai problemi dei lavoratori e dell’apparato produttivo”

Cagliari, 20 Mar 2018 – “La Regione segue da vicino i problemi del mondo del lavoro ed è impegnata con azioni e progetti concreti a garantire nuove prospettive a chi non ha un’occupazione e maggiore stabilità ai lavoratori precari”.

Lo hanno ribadito gli assessori del Lavoro Virginia Mura e degli Affari Generali Filippo Spanu, intervenuti stamattina nella sala convegni del T Hotel, a Cagliari, all’apertura dell’undicesimo Congresso regionale della Uiltucs. Era presente anche l’assessore agli Enti Locali Cristiano Erriu.

L’assessora Virginia Mura, complimentandosi con il segretario Ardau per l’alto livello della sua relazione, ed evidenziando l’importanza di poter contare sui Sindacati come interlocutori qualificati, ha sottolineato “l’impegno messo in campo dalla Giunta Pigliaru per la riorganizzazione dei Servizi per l’impiego, che nei territori offrono in modo sempre più puntuale, sostegno e nuove opportunità a disoccupati e precari”.

La titolare del Lavoro ha inoltre rimarcato “il valore del progetto LavoRas, promosso dalla Regione e concertato con i sindacati, che prevede misure a sostegno dell’occupazione e assicura un adeguato finanziamento per l’attività di formazione, una delle politiche attive del lavoro più importanti attraverso le quali favorire la nascita di figure professionali qualificate in linea con le effettive esigenze delle imprese”.

L’assessore Spanu ha ricordato l’attività del Tavolo Partenariale per l’attuazione delle politiche di reimpiego dei lavoratori dell’Area Parco Geominerario provenienti dall’ex Bacino Ati-Ifras “è un lavoro di squadra che coinvolge gli assessorati del Lavoro, degli Enti Locali, dell’Industria e degli Affari Generali, con il supporto fondamentale di Aspal, Insar e Igea, e le sigle sindacali. E’ in fase molto avanzata l’inserimento degli addetti nei Comuni e negli Enti con contratti a tempo determinato. Siamo davanti a una vertenza molto complessa in cui tutte le parti hanno dialogato in modo aperto e leale nell’esclusivo interesse di tutti i lavoratori che ora vedono finalmente la luce dopo mesi di forti preoccupazioni”.

L’undicesimo Congresso della Uiltucs si è aperto con la relazione del segretario generale Cristiano Ardau.