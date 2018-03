Differenziata, Giunta Sardegna conferma il meccanismo di premialità/penalità. Assessora Spano: meccanismo efficace, avanti su questa strada

Cagliari, 20 Mar 2018 – La Giunta, su proposta dell’assessora della Difesa dell’ambiente Donatella Spano, ha rinnovato per il biennio 2018-2019 lo stesso meccanismo di premialità/penalità regionale per migliorare i livelli di raccolta differenziata.

“In Sardegna stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti a disposizione per premiare chi sta davvero facendo bene sulla differenziata e le nostre ottime performance, di spicco a livello nazionale, ci confermano che la strada tracciata è giusta”, afferma l’assessora Spano. E precisa: “Il meccanismo della premialità ha dimostrato la sua efficacia. Per questa ragione restano immutate le regole che, come da obiettivo del nostro Piano regionale dei rifiuti, applicano una premialità di eccellenza a chi raggiunge l’80 per cento di raccolta differenziata che dà diritto a uno sgravio del 50 per cento della tariffa di conferimento del rifiuto residuale”. Red-com