Attività di contrasto alla microcriminalità svolta dal personale del Posto Fisso Polmare di Porto Torres: tre persone denunciate.

Cagliari, 20 Mar 2018 – Nei giorni scorsi, durante servizio di controllo del territorio nel centro cittadino, personale del Posto Fisso Polmare di Porto Torres ha proceduto al controllo di un’autovettura il cui conducente è risultato essere sprovvisto di patente di guida. Da un successivo accertamento in banca dati, sia il conducente, un 35enne sassarese, che il passeggero, sono risultati avere precedenti di polizia ed in particolar modo l’autista è risultato essere agli arresti domiciliari con permesso di allontanarsi dalla propria abitazione dalle ore 09.00 alle ore 12.00, rimanendo comunque all’interno del Comune di Sassari. Pertanto il giovane è stato segnalato in stato di libertà per inosservanza delle prescrizioni inerenti la misura alternativa della detenzione domiciliare. Inoltre è stata contestata la violazione di guida senza patente ex art.180 del C.d.S.

Sempre nei giorni scorsi, a seguito di segnalazione, gli agenti del Posto Fisso Polmare di Porto Torres, sono intervenuti presso l’agenzia della B.N.L, dove un individuo ha tentato di incassare un assegno dell’importo di 2.364,00 euro, che risultava essere oggetto di denuncia di smarrimento da parte dell’intestatario del conto corrente. Sul posto è stata identificata una persona che però è risultata essere totalmente estranea al reato. Infatti i successivi accertamenti, hanno consentito di risalire a un 43enne sassarese, quale persona che aveva emesso l’assegno. E l’uomo, pur essendo consorte dell’intestataria del conto corrente (in fase di separazione legale), e che aveva denunciato lo smarrimento di due carnet di assegni, non aveva alcun titolo per l’emissione dell’assegno. Quindi i poliziotti hanno recuperato altri due assegni verosimilmente firmati dall’intestataria del c.c., dell’importo rispettivamente di 850,00 euro e di 9000,00 euro, in possesso del 43enne. Perciò l’uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per il reato di truffa.

Infine, ieri mattina, sempre personale del Posto Fisso Polmare, è intervenuto presso il centro commerciale “I Granai”, in quanto numerose telefonate, pervenute al 113, segnalavano la presenza di un soggetto che armato di coltello, creava situazioni di pericolo e panico tra le persone. Gli agenti, quindi, dopo aver raccolto una sommaria descrizione dell’uomo, hanno individuato A.F. 43enne originario di Alghero, nel piazzale antistante l’attività commerciale. L’uomo, con numerosi precedenti di polizia e sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora, è stato fermato e accompagnato presso gli uffici di Polizia dove è stato denunciato in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere. Il coltello, gettato per terra dallo stesso, è stato recuperato e sottoposto a sequestro.