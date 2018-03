Ats Sardegna su decesso di un ragazzo di 20 anni per sospetta sepsi meningicoccica

Cagliari, 20 Mar 2018 – Ieri sera, a Cagliari, si è verificato il decesso di un ragazzo di 20 anni per sospetta sepsi meningicoccica. Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione di ATS ASSL Cagliari ha immediatamente attivato i protocolli previsti in queste circostanze ed è stato autorizzato il riscontro diagnostico per gli approfondimenti del caso.

È stata quindi avviata immediatamente l’indagine epidemiologica per la profilassi sui contatti stretti del ragazzo deceduto.

Ulteriori informazioni in merito saranno date non appena si sapranno gli esiti degli esami.