Spaccio e consumo di sostanza stupefacente in piazza repubblica, fermati due minorenni.

Bari Sardo (Nu), 19 Mar 2018 – Continua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso e spaccio di sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Nuoro. In tale contesto, i carabinieri della Stazione di Bari Sardo hanno fermato nella locale piazza della Repubblica, due ogliastrini non ancora maggiorenni mentre si apprestavano a fumare uno spinello di marijuana. Poi dall’approfondimento del controllo è emerso che uno di loro avesse con se una busta di plastica con all’interno 16 involucri con dentro marijuana per il peso complessivo di grammi 12; un trita erba con residui vegetali della sostanza e un bilancino di precisione.

Alla luce della flagranza del reato nonché dai consequenziali ritrovamenti e dalla modalità di presentazione della sostanza stupefacente, il minorenne a seguito di flagranza del reato, è stato affidato ai genitori ai quali è stato raccomandato di tenerlo a disposizione della Procura dei Minori di Cagliari.

L’altro giovane è stato invece segnalato alla Prefettura di Nuoro quale assuntore di sostanze stupefacenti. I controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro proseguiranno nei prossimi giorni.