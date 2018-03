Maltempo in Sardegna – Allerta gialla per rischio idrogeologico sul Campidano e condizioni meteo avverse

Cagliari, 19 Mar 2018 – A partire dalla mezzanotte di oggi, lunedì 19 marzo, si prevede il livello di criticità ordinaria per rischio idrogeologico su Campidano, Iglesiente, Montevecchio-Pischilappiu e Tirso. Quindi lo stato di “Allerta Gialla” si protrarrà sino alle 23,59 di martedì 20 marzo.

Inoltre, nella stessa giornata di domani, martedì 20 marzo, si prevedono venti anche di burrasca forte, sui mari Occidentali e Meridionali antistanti l’Isola. In particolare, dalle ore 3, per le successive 21 ore, spazzeranno forte da Sud-Ovest lungo le coste Occidentali e Meridionali; dal pomeriggio risulteranno di burrasca da Sud-Ovest sulle coste Meridionali. Previste mareggiate. Com

Condividi su...