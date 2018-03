Gdf Sassari: imprenditore edile evade oltre 700.000 euro, denunciato imprenditore di Ozieri.

Ozieri (Sassari), 19 Mar 2018 – I Finanzieri della Tenenza di Ozieri, al termine di un’articolata attività di polizia tributaria, hanno individuato una società che non aveva presentato le previste dichiarazioni dei redditi per alcune annualità configurandosi pertanto quale evasore totale.

L’impresa edile, in spregio alla normativa tributaria, non ha tenuto alcun tipo di contabilità tanto che è stato possibile ricostruirne il volume d’affari grazie alla poca documentazione reperita ed ai controlli incrociati eseguiti nei confronti di vari clienti. E in particolare è stato possibile accertare che il contribuente, non solo per alcune annualità non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi, ma anche nelle dichiarazioni presentate aveva omesso di dichiarare il reddito prodotto.

Pertanto, sono stati segnalati al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate i redditi non dichiarati e non contabilizzati per il successivo recupero a tassazione di circa 720.000 euro, nonché 150 mila euro circa di Imposta sul valore aggiunto.

Infine, sono state constatate, altresì, le relative violazioni amministrative in tema di irregolare tenuta della contabilità.

Il contrasto al sommerso d’azienda costituisce una linea d’azione fondamentale nell’ambito delle funzioni di polizia economico-finanziaria del Corpo, non solo per i profili strettamente connessi al recupero dei tributi sottratti al bilancio dello Stato e degli enti territoriali e locali, ma anche perché consente di arginare la diffusione dell’abusivismo nel sistema economico, a tutela delle imprese che operano nella piena e completa osservanza della legge e le cui prospettive di sviluppo sul mercato sono seriamente compromesse da chi svolge “attività in nero”.