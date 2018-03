Donna uccisa a colpi di pistola davanti a scuola nel Napoletano, si cerca il marito

Napoli, 19 Mar 2018 – Una donna di 31 anni, Immacolata Villani, è stata uccisa nel Napoletano davanti a una scuola. Il fatto è accaduto a Terzigno in via dei Pini. Secondo quanto si è appreso, la donna aveva accompagnato la figlia a fare lezione. Sul posto i carabinieri per le indagini.

Le forze dell’ordine sono in cerca del marito della donna Pasquale Vitiello, 36 anni: subito dopo aver accompagnato i bambini a scuola, infatti la donna si sarebbe fermata a parlare con alcune mamme e poi sarebbe stata avvicinata dal marito che le avrebbe chiesto di parlare. La donna aveva da poco denunciato il marito per maltrattamenti ed era tornata a vivere con il padre e con la figlia di nove anni a casa del padre. Secondo il sindaco di Terzigno, Francesco Raineri, l’uomo avrebbe lasciato una lettera in cui annunciava le sue intenzioni omicide. L’uomo, figlio di un direttore di banca, lavora nell’indotto dell’Alenia, azienda aerospaziale.

Nella missiva l’uomo diceva di volersi fare giustizia da sé; frasi sulle quali si è accentrata l’attenzione degli investigatori per comprendere le dinamiche del rapporto di coppia e lo scenario entro il quale è maturato l’omicidio. I militari dell’Arma, oltre ad acquisire le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, stanno ascoltando le testimonianze di parenti e amici dei due coniugi.

La vittima si chiamava Immacolata Villani, era sposata, ed aveva accompagnato sua figlia nella scuola elementare del plesso di primaria Boccia di Terzigno. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la donna, dopo aver lasciato nell’istituto la figlia, si è attardata a parlare davanti alla scuola con un uomo, che poi avrebbe estratto una pistola e sparato un solo colpo prima di allontanarsi.