Due ragazzi di Cagliari arrestasti dai carabinieri per furto aggravato in concorso.

Cagliari, 18 Mar 2018 – Intorno alle 5:30 di questa mattina i carabinieri del Nucleo radiomobile della compagnia di Cagliari ha arrestato in flagranza di furto aggravato in concorso, Alessandro Nieddu, di 21 anni e Andrea Santoru di 20 anni, in via Dante nei pressi di un negozio outlet sposa, con l’accusa di furto aggravato.

I due ragazzi, dopo aver infranto l’ingresso, sono entrati all’interno dell’esercizio commerciale da dove poi hanno rubato 50€ dalla cassa ma sono stati sorpresi dai militari. Quindi di due sono stati dichiarati in arresto e trattenuti nelle camere di sicurezza nell’attesa del rito direttissimo previsto per domani presso il Tribunale del capoluogo regionale.