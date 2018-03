Teatro Lirico – L’ensemble Mixis Musica Etica, sabato 17 marzo alle 17.30, per la XVII Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica

Cagliari, 16 Mar 2018 – Sabato prossimo, 17 marzo, alle 17.30, nel foyer di platea del Teatro Lirico di Cagliari, si tiene il concerto dell’ensemble Mixis Musica Etica, in occasione della XVII Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica, promossa dalla Sezione Provinciale di Cagliari della LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

L’ensemble Mixis Musica Etica è una compagine strumentale formata da professori dell’Orchestra del Teatro Lirico e composta in particolare da: Gianmaria Melis, Lucio Filippo Casti (violini), Salvatore Rea (viola), Vladimiro Atzeni (violoncello), Stefania Bandino, Riccardo Ghiani (flauti), Salvatore Chierchia (oboe).

Il programma musicale della serata, interamente dedicata a Wolfgang Amadeus Mozart, prevede: Quartetto per oboe, violino, viola e violoncello in Fa maggiore K. 370; Quintetto per flauto, violini, viola e violoncello in La maggiore K. 581; Quartetto per flauto, violino, viola e violoncello in Re maggiore K. 285a.

La Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica si svolge in tutte le città italiane durante la terza settimana di marzo e, come ormai noto, mira a richiamare l’attenzione sulla cultura della prevenzione oncologica, ricorrendo ai controlli periodici ed alla osservanza di una sana alimentazione e di corretti stili di vita.

La manifestazione è in collaborazione con il Teatro Lirico di Cagliari.

L’ingresso al concerto è libero, fino ad esaurimento dei posti a sedere.

La Biglietteria del Teatro Lirico è aperta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20, il sabato dalle 9 alle 13 e nell’ora precedente l’inizio dello spettacolo. I giorni festivi solo nell’ora precedente l’inizio dello spettacolo. Com