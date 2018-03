Omicidio stradale – A Macomer ragazza russa di 24 anni trovata esamine a terra e poi morta: la Polizia di Nuoro e Macomer indaga per trovare l’omicida

Macomer (Nu), Alle ore 01.00 di questa mattina, a Macomer (Nu), presso il Centro Operativo del locale Commissariato di P.S., è giunta la notizia di una ragazza riversa sulle strisce pedonali nel crocevia ubicato tra la via Nenni e il corso Umberto di quel Centro. Sul posto è stata subito inviata una unità medicalizzata del 118 per prestare i primi soccorsi alla donna, agonizzante ma poi è comunque deceduta a causa delle gravi lesioni subite.

In seguito sul luogo dell’incidente mortale sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Nuoro e le Volanti del Commissariato di P.S. di Macomer, che hanno identificato la donna, verosimilmente vittima di omicidio stradale, in una cittadina russa di 24 anni, residente a Sassari.

Da una prima ricostruzione dei fatti è emerso che la vittima, nelle ore precedenti avrebbe partecipato assieme al fidanzato, pregiudicato per reati in materia di stupefacenti ed estorsione, ad un festino privato a casa di amici, durante il quale si sarebbe fatto abuso di sostanze alcoliche. Successivamente i due si sarebbero allontanati a bordo dell’autovettura di proprietà del giovane, per percorrere alcune vie del paese. E probabilmente a seguito di un litigio con la compagna, l’uomo l’avrebbe fatta scendere dall’auto, lasciandola vagare a piedi per le vie del centro. Successivamente l’uomo sarebbe tornato indietro, per restituire alla ragazza alcuni effetti personali, rinvenendola esanime riversa sull’asfalto.

È in corso la visione delle immagini riprese dalle telecamere di alcuni sistemi di video sorveglianza presenti sul posto al fine di ricostruire la dinamica dei fatti e risalire all’autore/i dell’investimento. Sono inoltre in corso le indagini da parte degli investigatori Squadra Mobile della Questura di Nuoro e del Commissariato di P.S. di Macomer.